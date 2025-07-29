За заброшенные дачи россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей
Россиянам за заброшенные загородные участки грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского.
По его словам, это произойдет с 1 сентября 2025 года. Признание территории заброшенной будет проходить в несколько этапов — сначала владелец получит предупреждение. Если через полгода ситуация не изменится, то ему назначат штраф в 20-50 тысяч рублей.
Также Росреестр может направить информацию в уполномоченный орган, имеющий право изъять участок через суд. Лишить дачи могут лишь при условии, что ее так и не привели в порядок.
Ранее в Росгвардии напомнили дачникам, как защитить свое имущество от воров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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