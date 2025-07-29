За заброшенные дачи россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей

Россиянам за заброшенные загородные участки грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Александра Якубовского.

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По его словам, это произойдет с 1 сентября 2025 года. Признание территории заброшенной будет проходить в несколько этапов — сначала владелец получит предупреждение. Если через полгода ситуация не изменится, то ему назначат штраф в 20-50 тысяч рублей.

Также Росреестр может направить информацию в уполномоченный орган, имеющий право изъять участок через суд. Лишить дачи могут лишь при условии, что ее так и не привели в порядок.

Ранее в Росгвардии напомнили дачникам, как защитить свое имущество от воров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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