За заброшенные дачи россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей

По его словам, это произойдет с 1 сентября 2025 года. Признание территории заброшенной будет проходить в несколько этапов — сначала владелец получит предупреждение. Если через полгода ситуация не изменится, то ему назначат штраф в 20-50 тысяч рублей.

Также Росреестр может направить информацию в уполномоченный орган, имеющий право изъять участок через суд. Лишить дачи могут лишь при условии, что ее так и не привели в порядок.

Ранее в Росгвардии напомнили дачникам, как защитить свое имущество от воров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

