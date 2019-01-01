Япония с Курилами сама загнала себя в угол

МИД Японии отказался от формулировки о возвращении Курил в своем ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии», сообщает агентство Kyodo. В частности, из документа исчезла фраза «вернем четыре северных острова японской стороне», а вместо этого подчеркивается, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под «сильным руководством» лидеров двух стран. Позже в японском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что «правовая позиция правительства не изменилась».

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в эфире НСН объяснил отказ от формулировки о возвращении Курил Японии неправильным толкованием документа по внешней политике.

«Просто нескоординированность действий в данном случае. Kyodo, наверное, что-то неправильно истолковали, а потом на уровне МИДа это стали исправлять. Если бы позиция Японии кардинальным образом изменилась, об этом было бы заявлено», — сказал эксперт.

По его словам, в вопросе позиции Токио по спорным островам Курильской гряды интерес представляет не столько «Синяя книга по дипломатии», сколько поправки к закону о северных территориях (так в Японии называют южные Курилы – прим. НСН).

«К закону о северных территориях, точнее о том, чтобы прилагать усилия к их возвращению, есть поправки от 2009 года, где сказано, что эти острова являются японскими, то есть это все закреплено на законодательном уровне. Отсюда, соответственно, все проблемы. Они сами себя загнали в угол по этому поводу», — заявил Виктор Кузьминков.

Собеседник НСН напомнил, что на недавней встрече заместители министров иностранных дел России и Японии стороны договорились о разработке взаимовыгодных схем совместной практической деятельности на южных Курилах.

«Недавно на встрече между замминистрами мы согласились на то, что будет создана группа по разработке какого-то правового режима для развития совместной деятельности, то есть японцы добиваются от нас того, чтобы мы создали какой-то особенный режим. Это также подтверждает их позицию о том, что они не признают наш суверенитет, и считают эти острова своими», — отметил эксперт.