Япония с Курилами сама загнала себя в угол
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН рассказал НСН, почему японскому МИДу пришлось уточнять свою позицию по Курильским островам.
МИД Японии отказался от формулировки о возвращении Курил в своем ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии», сообщает агентство Kyodo. В частности, из документа исчезла фраза «вернем четыре северных острова японской стороне», а вместо этого подчеркивается, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под «сильным руководством» лидеров двух стран. Позже в японском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что «правовая позиция правительства не изменилась».
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в эфире НСН объяснил отказ от формулировки о возвращении Курил Японии неправильным толкованием документа по внешней политике.
«Просто нескоординированность действий в данном случае. Kyodo, наверное, что-то неправильно истолковали, а потом на уровне МИДа это стали исправлять. Если бы позиция Японии кардинальным образом изменилась, об этом было бы заявлено», — сказал эксперт.
По его словам, в вопросе позиции Токио по спорным островам Курильской гряды интерес представляет не столько «Синяя книга по дипломатии», сколько поправки к закону о северных территориях (так в Японии называют южные Курилы – прим. НСН).
«К закону о северных территориях, точнее о том, чтобы прилагать усилия к их возвращению, есть поправки от 2009 года, где сказано, что эти острова являются японскими, то есть это все закреплено на законодательном уровне. Отсюда, соответственно, все проблемы. Они сами себя загнали в угол по этому поводу», — заявил Виктор Кузьминков.
Собеседник НСН напомнил, что на недавней встрече заместители министров иностранных дел России и Японии стороны договорились о разработке взаимовыгодных схем совместной практической деятельности на южных Курилах.
«Недавно на встрече между замминистрами мы согласились на то, что будет создана группа по разработке какого-то правового режима для развития совместной деятельности, то есть японцы добиваются от нас того, чтобы мы создали какой-то особенный режим. Это также подтверждает их позицию о том, что они не признают наш суверенитет, и считают эти острова своими», — отметил эксперт.
По его словам, в настоящее время можно говорить о том, что российская сторона идет на уступки японцам, которые продолжают твердо настаивать на своей позиции.
Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, по которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов, Хабомаи и Шикотана, после заключения мирного договора. После встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года стороны решили взять за основу документ 1956 года для ускорения переговорного процесса по мирному договору, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны.
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