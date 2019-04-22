Москва и Токио вернулись к обсуждению Курил

Россия и Япония будут разрабатывать схемы совместной практической деятельности на южных Курилах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Игоря Моргулова.

По его словам, это должны быть взаимовыгодные проекты, которые «подтолкнули бы экономическое сотрудничество двух соседних регионов и, в конечном счете, внесли реальный вклад в укрепление добрососедства и доверия между народами», цитируют дипломата Известия.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Она предусматривает передачу Токио острова Шикотан и группы островов Хабомаи после подписания договора.

Ранее стало известно, что рамочное соглашение по мирному договору между Японией и Россией не будет подписано в июне на саммите G20 в Осаке, как ранее планировали в Токио. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН объяснил такой откат в переговорах.