Япония передумала насчет Курильских островов

МИД Японии в ежегодном докладе о внешней политике страны «Синя книга по дипломатии» отказалось от формулировки «четыре северных острова (Курильской гряды — прим. НСН) принадлежат Японии». Об этом сообщило агентство Kyodo.

Между тем, в отчете присутствует призыв к продолжению переговоров с Москвой по этому поводу, пишет Утро.ру. Отмечается, что Токио не намерен отказываться от разрешения территориального спора с Россией.

Как сообщает РЕН ТВ, формулировки в докладе могли поменяться для содействия переговорному процессу по мирному договору с Россией.

Напомним, что речь идет о спорных островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Они были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, но Токио оспаривает их принадлежность.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков рассказал НСН о новом подходе Токио к переговорам с Москвой.

