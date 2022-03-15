Япония расширила запрет на экспорт в Россию

Отмечается, что запрет на экспорт применяется на 218 наименований из списка международного экспортного контроля, включая, в частности, полупроводники, радары, сенсоры, средства связи и телекамеры.

Кроме того, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, которая предназначена для химической промышленности и ядерной энергетики. Помимо этого, запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в частности бронежилетов и оружия.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году. По его словам, население ощутит на себе их последствия.

