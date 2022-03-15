Япония расширила запрет на экспорт в Россию
Правительство Японии расширило список товаров и технологий, которые запрещены к экспорту в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.
Отмечается, что запрет на экспорт применяется на 218 наименований из списка международного экспортного контроля, включая, в частности, полупроводники, радары, сенсоры, средства связи и телекамеры.
Кроме того, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, которая предназначена для химической промышленности и ядерной энергетики. Помимо этого, запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в частности бронежилетов и оружия.
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году. По его словам, население ощутит на себе их последствия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- В Минфине предупредили о росте экспортной пошлины на нефть с 1 апреля
- «Аэрофлот» начал продавать билеты в Армению и Азербайджан
- Пени и штрафы за просрочку оплаты ЖКУ отвяжут от ставки ЦБ
- В ЦБ разъяснили параметры предоставления кредитных каникул
- Прокурор просит заменить Навальному колонию общего режима на строгого
- Лавров рассказал о работе над новым договором с Ираном
- Сергей Лавров анонсировал визит в Иран
- Посол России назвал вхождение Украины в НАТО поводом для войны
- Более 180 тыс. итальянских компаний могут обанкротиться из-за роста цен на энергоносители
- Путин поздравил нового президента Туркмении с победой на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru