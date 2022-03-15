Япония расширила запрет на экспорт в Россию

Правительство Японии расширило список товаров и технологий, которые запрещены к экспорту в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

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Отмечается, что запрет на экспорт применяется на 218 наименований из списка международного экспортного контроля, включая, в частности, полупроводники, радары, сенсоры, средства связи и телекамеры.

Кроме того, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, которая предназначена для химической промышленности и ядерной энергетики. Помимо этого, запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в частности бронежилетов и оружия.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году. По его словам, население ощутит на себе их последствия.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ТоварыЗапретЭкспортРоссияЯпония
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