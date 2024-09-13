Якутянину присвоили звание Героя России за подвиг в зоне СВО

Офицера из Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России за подвиг в зоне спецоперации России на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Якутии Айсен Николаев.

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Отмечается, что подразделение командира десантно-штурмового подразделения морской пехоты, подполковника Куценко сдерживало ВСУ поблизости от «одного из освобожденных населенных пунктов» в течение десяти часов.

В результате столкновения российские войска смогли ликвидировать порядка 20 солдат ВСУ и четыре единицы бронированной техники украинской армии.

Куценко стал девятым жителем Якутии, которому присвоили звание Героя России за время спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Константину Борисову.

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ФОТО: ТАСС
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