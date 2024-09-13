Якутянину присвоили звание Героя России за подвиг в зоне СВО
Офицера из Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России за подвиг в зоне спецоперации России на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Якутии Айсен Николаев.
Отмечается, что подразделение командира десантно-штурмового подразделения морской пехоты, подполковника Куценко сдерживало ВСУ поблизости от «одного из освобожденных населенных пунктов» в течение десяти часов.
В результате столкновения российские войска смогли ликвидировать порядка 20 солдат ВСУ и четыре единицы бронированной техники украинской армии.
Куценко стал девятым жителем Якутии, которому присвоили звание Героя России за время спецоперации.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Константину Борисову.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эндокринолог назвала неожиданный побочный эффект вейпов
- Средняя цена легковых автомобилей с пробегом упала ниже 1,5 млн рублей
- Телеведущая Ирада Зейналова стала послом РФ на Маврикии
- Pink Floyd может продать Sony Music права на музыкальный каталог за $500 млн
- Артемий Лебедев заявил, что нейросети могут заменить провинциальных журналистов
- Якутянину присвоили звание Героя России за подвиг в зоне СВО
- Песков оценил заявления Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине
- Вышел тизер-трейлер сериала «Первый номер»
- В РПЦ раскрыли, как церковь относится к «чертовой» пятнице
- Фильм-призер Берлинского кинофестиваля «Жизнь» выйдет в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru