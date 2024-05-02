Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего группировкой «Восток»
2 мая 202417:39
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего группировкой «Восток» Олегу Лучанскому.
Также звание генерал-лейтенанта присвоено начальнику управления оперативной подготовки ВС РФ и командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своих соцсетях о том, что бывший заместитель командующего 18-й армии России полковник Магомедали Магомеджанов посмертно удостоен звания Героя России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru