Путин присвоил звание Героя России космонавту Борисову
Звание Героя России присвоено космонавту Константину Борисову, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного... полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу», — отмечается в указе.
Кроме того, космонавт получил почетное звание летчика-космонавта РФ.
Ранее Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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