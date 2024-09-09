Путин присвоил звание Героя России космонавту Борисову

Звание Героя России присвоено космонавту Константину Борисову, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного... полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу», — отмечается в указе.

Кроме того, космонавт получил почетное звание летчика-космонавта РФ.

Ранее Владимир Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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