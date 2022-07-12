Российские военные «Искандерами» уничтожили установки комплекса Harpoon под Одессой
Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами «Искандер» пусковые установки американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в районе Березани (Одесская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ», — добавил представитель военного ведомства.
Кроме того, российская армия высокоточным оружием уничтожила четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки в Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления украинской бронетехники близ Северска.
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