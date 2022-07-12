Российские военные «Искандерами» уничтожили установки комплекса Harpoon под Одессой

Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 57% Ситуация на рынке труда в Москве стабильная - уровень безработицы снизился до 0,45% В Москве проведут обучение НКО по подготовке заявок на конкурс грантов В Битцевском лесу появится рекреационный центр В Москве запустят образовательный онлайн-проект для художников