Российские военные «Искандерами» уничтожили установки комплекса Harpoon под Одессой

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами «Искандер» пусковые установки американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon в районе Березани (Одесская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ», — добавил представитель военного ведомства.

Кроме того, российская армия высокоточным оружием уничтожила четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки в Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления украинской бронетехники близ Северска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФУкраинаМинобороны РФ
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