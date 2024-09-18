«Профанация»: В Ливане заявили, что взрывы произошли от БПЛА, а не от средств связи
Взрывы в Ливане приводят к тому, что горят целые квартиры, такие последствия не могут быть от детонации средств связи, отметила в эфире НСН живущая в Ливане журналист Анхар Кочнева.
Живущая в Ливане журналист, востоковед и гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева в разговоре с НСН заявила, что в стране произошли взрывы от атаки беспилотников, а не от детонации средств связи, как было с пейджерами 17 сентября.
Ранее телеканалы Almayadeen и Al Jazeera сообщили, что в Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства связи, на улицах Бейрута много машин скорой помощи. Как отмечает Telegram-канал Lebanese News, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции ICOM.
«Это абсолютнейшая ерунда. Это удары беспилотников, мы их сняли на видео, они очень близко летели. Это все профанация и пишут люди, которые совершенно не в курсе ситуации. Вчера было понятно, что случились взрывы маленькой мощности. Но чтобы так, что горели квартиры – это беспилотники. Сейчас мы едем на место, будем смотреть», - сказала Кочнева.
Она также отметила, что Иран может ответить на атаку Израиля, поскольку в результате взрывов пейджеров в Ливане пострадал иранский посол Моджтаба Амани. Кроме того, Кочнева заявила, что «Хезболла» имеет высокоточное оружие для атак по Израилю.
«Поскольку пострадал посол Ирана, думаю, это добавится к ответу. Израиль активно провоцирует войну, «Хезболла» и Иран ведут себя сдержано: не наносят удары по городам вообще, только по военным целям. Израилю очень хочется, чтобы «Хезболла» утопила Израиль в крови. С одной стороны, нельзя им давать того, чего они хотят, с другой стороны, нельзя молчать и не принимать меры. У Ливана есть оружие, которое может нанести сильный урон Израилю, до сих пор это оружие не было использовано. Высокоточное оружие, которое есть у «Хезболлы», также не применялось, у них есть, чем бить», - указала собеседница НСН.
По данным Al Jazeera, Израиль 18 сентября осуществил масштабную диверсию «с взрывами пейджеров» не только в Ливане, но и в Сирии. Кочнева отметила, что Сирия вряд ли будет вступаться за Ливан.
«Есть большое подозрение, что Сирия молчит не просто так, а специально. Потому что если Сирия ответит, то ее начнут активно бомбить. Она молчит так, как надо», - добавила она.
Пейджеры в Ливане начали детонировать 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля». А директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН заявлял, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».
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