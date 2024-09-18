«Профанация»: В Ливане заявили, что взрывы произошли от БПЛА, а не от средств связи

Живущая в Ливане журналист, востоковед и гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева в разговоре с НСН заявила, что в стране произошли взрывы от атаки беспилотников, а не от детонации средств связи, как было с пейджерами 17 сентября.

Ранее телеканалы Almayadeen и Al Jazeera сообщили, что в Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства связи, на улицах Бейрута много машин скорой помощи. Как отмечает Telegram-канал Lebanese News, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции ICOM.