В ООН назвали взрывы техники в Ливане нарушением международного права

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к независимому и прозрачному расследованию взрывов пейджеров, произошедших в Ливане и Сирии, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте всемирной организации.

Он подчеркнул, что нападения на тысячи людей, независимо от того, были ли они мирными жителями или участниками вооруженных группировок, нарушают международные права человека и, где применимо, гуманитарное право.