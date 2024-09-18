В ООН назвали взрывы техники в Ливане нарушением международного права
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к независимому и прозрачному расследованию взрывов пейджеров, произошедших в Ливане и Сирии, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте всемирной организации.
Он подчеркнул, что нападения на тысячи людей, независимо от того, были ли они мирными жителями или участниками вооруженных группировок, нарушают международные права человека и, где применимо, гуманитарное право.
Власти Ливана сообщили, что 17 сентября в результате взрывов погибли 12 человек, в том числе двое детей, тысячи пострадали. Тюрк выразил шок от последствий трагедии и назвал такие атаки на гражданских лиц неприемлемыми. Он также призвал снизить напряженность на Ближнем Востоке, отметив, что защита мирных жителей должна оставаться главным приоритетом.
На следующий день на юге Ливана и в пригородах Бейрута произошла новая серия взрывов. В этот раз взрывались портативные рации и другое электронное оборудование. По данным Минздрава, погибли девять человек, более 300 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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