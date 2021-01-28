«Я их немедленно помилую». Лукашенко высказался о политической амнистии

«Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам», - сказал белорусский глава, добавив, что «немедленно помилует» их.

Ранее Запад неоднократно призывал Белоруссию выпустить всех задержанных в ходе массовых протестных акций в стране. Они начались после президентских выборов, прошедших 9 августа.

