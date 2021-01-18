Минская милиция за прошедшие выходные задержала 30 человек за участие в протестных акциях

Сотрудники минской милиции за минувшие выходные дни за участие в несанкционированных акциях протеста задержали 30 человек, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве добавили, что задержанные были помещены в изолятор временного содержания.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в стране «не сдулись», сообщает RT. Она отметила, что они, возможно, меняют форму.

Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификациях требует его отставки.

