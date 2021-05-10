WSJ: Вашингтон может перебросить войска в страны Средней Азии
США могут перебросить свои войска из Афганистана в страны Средней Азии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Вашингтону необходимы базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать продержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Среди возможных мест будущей дислокации рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС.
Лучше всего было бы разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном, что позволило бы быстро попасть в страну в случае необходимости. По словам собеседников газеты, сейчас Пентагон взвешивает все за и против. В принятии решения также участвуют Госдепартамент и Белый дом.
Напомним, глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что вывод американского военного контингента из Афганистана проходит по плану.
США и другие члены НАТО ввели войска в Афганистан в 2001 году после крупнейшего в истории США террористического акта 11 сентября 2001 года.
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