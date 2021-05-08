СМИ: Западные посольства могут покинуть Афганистан после вывода американских войск

По данным издания, ряд союзников попросили Вашингтон замедлить темпы вывода войск, чтобы решить связанные с возвращением своих солдат логистические проблемы. Военные планируют вернуть домой основную часть сил уже к 4 июля, а не 11 сентября, как планировалось ранее.

WSJ пишет, что наибольшую проблему для представителей Запада в Афганистане создает вывод войск Турции вместе с остальными союзниками. При этом ранее турецкие военные собирались остаться для защиты международного аэропорта в Кабуле.

Отмечается, что с уходом военнослужащих союзников западные дипломаты в Афганистане лишатся безопасного способа покинуть страну в том случае, если талибы попытаются взять афганскую столицу.

