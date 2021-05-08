СМИ: Западные посольства могут покинуть Афганистан после вывода американских войск

Скорый вывод войск стран-союзников США из Афганистана может привести к проблемам в сфере безопасности, и дипломатам из стран Запада придется покинуть Кабул. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Белого дома.

Глава Пентагона заявил, что вывод войск из Афганистана «идет по плану»

По данным издания, ряд союзников попросили Вашингтон замедлить темпы вывода войск, чтобы решить связанные с возвращением своих солдат логистические проблемы. Военные планируют вернуть домой основную часть сил уже к 4 июля, а не 11 сентября, как планировалось ранее.

WSJ пишет, что наибольшую проблему для представителей Запада в Афганистане создает вывод войск Турции вместе с остальными союзниками. При этом ранее турецкие военные собирались остаться для защиты международного аэропорта в Кабуле.

Отмечается, что с уходом военнослужащих союзников западные дипломаты в Афганистане лишатся безопасного способа покинуть страну в том случае, если талибы попытаются взять афганскую столицу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСШААфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры