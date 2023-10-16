WSJ: США готовятся перебросить на Ближний Восток 2 тысячи солдат

Военных привлекут из разных подразделений Вооруженных сил США.

Пока неизвестно, что станет основанием для переброски военнослужащих на Ближний Восток. По информации издания, Вашингтон готовится поддержать Армию обороны Израиля, если она начнет наземную операцию в секторе Газа.

По информации СМИ, Соединенные Штаты обращались к Израилю с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

