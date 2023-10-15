Блинкен анонсировал открытие КПП на границе Египта и сектора Газа

Отмечается, что решение об открытии КПП принято по итогам переговоров главы Госдепа с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль возобновил подачу воды в южные районы сектора Газа. Север анклава пока остается без водоснабжения, передает «Радиоточка НСН».

