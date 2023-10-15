Блинкен анонсировал открытие КПП на границе Египта и сектора Газа
15 октября 202319:18
На границе Египта и сектора Газа откроется контрольно-пропускной пункт «Рафах», заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Его слова приводит Al Hadath.
Отмечается, что решение об открытии КПП принято по итогам переговоров главы Госдепа с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
В интервью телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль возобновил подачу воды в южные районы сектора Газа. Север анклава пока остается без водоснабжения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru