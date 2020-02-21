WSJ: Саудовская Аравия планирует сокращение добычи нефти без РФ

21 февраля 202021:21

Саудовская Аравия рассматривает возможность выхода из своего четырехлетнего альянса по добыче нефти с Россией, поскольку вспышка коронавируса в Китае способствует снижению мирового спроса на нефть. Об этом сообщает The Walt Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает Североамериканское бюро НСН.

Нефть резко дорожает на мировых рынках

Как пишет издание, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, которые в совокупности представляют более половины производственных мощностей ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры для обсуждения возможного сокращения совместной добычи до 300 000 баррелей в день.

Ранее в феврале сообщалось, что комиссия ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 тыс. баррелей в день, чтобы компенсировать снижение спроса в связи со вспышкой коронавируса. Однако решение не было принято, потому что Россия оказала сопротивление.

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