WSJ: Саудовская Аравия планирует сокращение добычи нефти без РФ
Саудовская Аравия рассматривает возможность выхода из своего четырехлетнего альянса по добыче нефти с Россией, поскольку вспышка коронавируса в Китае способствует снижению мирового спроса на нефть. Об этом сообщает The Walt Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает Североамериканское бюро НСН.
Как пишет издание, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, которые в совокупности представляют более половины производственных мощностей ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры для обсуждения возможного сокращения совместной добычи до 300 000 баррелей в день.
Ранее в феврале сообщалось, что комиссия ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 тыс. баррелей в день, чтобы компенсировать снижение спроса в связи со вспышкой коронавируса. Однако решение не было принято, потому что Россия оказала сопротивление.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию
- Турчинов рассказал, почему Украина не стала воевать с Россией
- Певица Валерия идет в политику и создает партию
- Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
- Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»