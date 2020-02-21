WSJ: Саудовская Аравия планирует сокращение добычи нефти без РФ

Как пишет издание, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, которые в совокупности представляют более половины производственных мощностей ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры для обсуждения возможного сокращения совместной добычи до 300 000 баррелей в день.

Ранее в феврале сообщалось, что комиссия ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 тыс. баррелей в день, чтобы компенсировать снижение спроса в связи со вспышкой коронавируса. Однако решение не было принято, потому что Россия оказала сопротивление.

