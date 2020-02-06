Bloomberg: Россия блокирует реакцию ОПЕК+ на коронавирус

Комитет ОПЕК+ рекомендовала сократить объемы добычи нефти в связи с коронавирусом, однако не принял это решение на фоне сопротивления России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает агентство, комиссия рекомендовала сократить производство на 600 тыс. баррелей в день, чтобы компенсировать влияние спроса на вспышку коронавируса. «Российский министр энергетики Александр Новак в четверг повторил, что его стране нужно больше времени для оценки последствий вспышки», - сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, сырая нефть по-прежнему снижается примерно на 16%, так как распространение вируса ограничивает поездки и потребление топлива, что сокращает торговые потоки по всему миру.

Крупные компании такие как британская BP и французская Total S.A. ожидают, что вирус уничтожит до трети роста мирового спроса в 2020 году.

