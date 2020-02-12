Нефть резко дорожает на мировых рынках
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI начали резкий подъём. Рост превысил 4% и тенденция сохраняется. Так, по состоянию на 17:30 по московскому времени мартовские контракты на марку WTI выросли до 51,55 доллара за баррель. Нефть марки Brent с апрельской поставкой подросла до 56,26 доллара за бочку, отмечает RT.
На этом фоне российская валюта укрепляется серьёзно к доллару и евро. Их официальные курсы на завтра Центробанк опустил почти на рубль. На ситуацию влияет рост интереса инвесторов к рисковым активам в связи с эпидемией коронавируса, которая может отрицательно сказаться на экономике Китая, США и других стран.
Ранее германская Die Welt написала об увеличении зависимости США от экспорта сырой нефти из России. Однако член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в интервью НСН посчитал такое утверждение преувеличением.
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