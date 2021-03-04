WP: американские конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия

Палата представителей Конгресса США отменила заседание после того, как была получена информация о возможном проникновении в здание, пишет Washington Post.

По информации издания, конгрессмены не захотели проводить заседание после того, как сотрудники органов безопасности предупредили о возможном сговоре неизвестной вооруженной группировки с целью проникновения в Капитолий.

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Тем временем, в США федеральная прокуратура выдвинула обвинения против более 300 человек, участвовавших в штурме Капитолия 6 января.

При этом около 280 человек арестованы.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАКонгресс США
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