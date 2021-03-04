WP: американские конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия

Палата представителей Конгресса США отменила заседание после того, как была получена информация о возможном проникновении в здание, пишет Washington Post.

По информации издания, конгрессмены не захотели проводить заседание после того, как сотрудники органов безопасности предупредили о возможном сговоре неизвестной вооруженной группировки с целью проникновения в Капитолий.