Американский конгрессмен подал в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

Член Конгресса США от штата Миссисипи Бенни Томпсон подал иск против бывшего президента Дональда Трампа по обвинению в сговоре с ультраправыми группировками в целях подстрекательства сторонников к беспорядкам в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом конгрессмен имеет в виду ультраправое движение Proud Boys, а также группировку Oath Keepers, отмечает РЕН ТВ.

По данным CNN, заявление Томпсона стало первым гражданским иском против Трампа из-за штурма Капитолия.

Сторонники бывшего главы государства 6 января устроили беспорядки в Вашингтоне, попытавшись сорвать сессию в Конгрессе, в ходе которой сенаторы должны были утвердить избрание президента Джо Байдена.

Палата представителей 14 января проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента Трампу, которого обвинили в подстрекательстве к мятежу. Месяцем позже Сенат США на процессе по импичменту оправдал бывшего главу государства, сообщает Ura.ru.

