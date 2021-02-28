СМИ: В США выдвинули обвинения против 300 участников штурма Капитолия

В США федеральная прокуратура выдвинула обвинения против более 300 человек, участвовавших в штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на исполняющего обязанности министра юстиции США Меррика Гарленда.

Американский конгрессмен подал в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

При этом около 280 человек арестованы, отмечает «КоммерсантЪ».

«Расследование в отношении виновных движется с беспрецедентной скоростью и в беспрецедентных масштабах, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены», - заявили в Минюсте.

Напомним, в ходе президентской избирательной кампании сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и ограбили несколько кабинетов членов демократической партии, пока конгрессмены утверждали голоса выборщиков. Во время протеста погибли как минимум пять человек, включая одного полицейского. Позже сотрудники ФБР обнаружили и обезвредили в здании Конгресса два взрывных устройства. Правоохранительные органы завели несколько уголовных дел, расследование обстоятельств инцидента продолжается.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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