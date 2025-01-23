Взявший у Зеленского интервью американский блогер намерен поговорить с Путиным

Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, взявший интервью у украинского лидера Владимира Зеленского, объявил в подкасте Джо Рогана о предстоящей поездке в Россию.

«Агония», мат и «позор»: Зеленский признался в русофобии в интервью блогеру США Фридману

Он намерен взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Блогер отметил, что целью интервью должно стать внесение «малого вклада в продвижение мира». Фридман указал, что Зеленский не стремится к миру, а хочет «справедливости», которой считает попытки вернуть потерянные территории.

Ранее Дональд Трамп заявил Фридману, что у него есть план по разрешению конфликта на Украине, однако раскрывать детали он отказался, сославшись на необходимость сохранить элемент неожиданности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийПрезидент РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры