Взявший у Зеленского интервью американский блогер намерен поговорить с Путиным

Он намерен взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Блогер отметил, что целью интервью должно стать внесение «малого вклада в продвижение мира». Фридман указал, что Зеленский не стремится к миру, а хочет «справедливости», которой считает попытки вернуть потерянные территории.

Ранее Дональд Трамп заявил Фридману, что у него есть план по разрешению конфликта на Украине, однако раскрывать детали он отказался, сославшись на необходимость сохранить элемент неожиданности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

