Взявший у Зеленского интервью американский блогер намерен поговорить с Путиным
Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, взявший интервью у украинского лидера Владимира Зеленского, объявил в подкасте Джо Рогана о предстоящей поездке в Россию.
Он намерен взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Блогер отметил, что целью интервью должно стать внесение «малого вклада в продвижение мира». Фридман указал, что Зеленский не стремится к миру, а хочет «справедливости», которой считает попытки вернуть потерянные территории.
Ранее Дональд Трамп заявил Фридману, что у него есть план по разрешению конфликта на Украине, однако раскрывать детали он отказался, сославшись на необходимость сохранить элемент неожиданности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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