Взрывы прогремели в подконтрольном киевским властям Херсоне

Взрывы прогремели в Херсоне, подконтрольном украинским властям. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

ВСУ ударили по месту доставки гумпомощи в Херсонской области

На онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины заметно, что воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в Черкасской, Николаевской, Винницкой, Одесской областях и других регионах.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале заявил, что в селе Максима Горького ВСУ обстреляли ракетами HIMARS здание школы, сотрудник образовательного учреждения получил тяжелое ранение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияХерсонВзрыв

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