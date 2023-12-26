Взрывы прогремели в подконтрольном киевским властям Херсоне
Взрывы прогремели в Херсоне, подконтрольном украинским властям. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
На онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины заметно, что воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в Черкасской, Николаевской, Винницкой, Одесской областях и других регионах.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram–канале заявил, что в селе Максима Горького ВСУ обстреляли ракетами HIMARS здание школы, сотрудник образовательного учреждения получил тяжелое ранение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru