Минобороны: На границе Белгородской области уничтожили украинские беспилотники
Российские военные уничтожили беспилотники-разведчики ВСУ на границе Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, дроны были уничтожены в ходе боевого дежурства расчетом зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки прикрытия госграницы. Сбитые БПЛА использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.
Как уточнили в Минобороны, приближающиеся беспилотники обнаружили с помощью радиолокационной станции кругового обзора. Затем военные произвели пуски ракет на уничтожение.
Накануне система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».
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