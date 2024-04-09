Минобороны: На границе Белгородской области уничтожили украинские беспилотники

Российские военные уничтожили беспилотники-разведчики ВСУ на границе Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

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По данным ведомства, дроны были уничтожены в ходе боевого дежурства расчетом зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки прикрытия госграницы. Сбитые БПЛА использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.

Как уточнили в Минобороны, приближающиеся беспилотники обнаружили с помощью радиолокационной станции кругового обзора. Затем военные произвели пуски ракет на уничтожение.

Накануне система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьВСУБеспилотникиМинобороны

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