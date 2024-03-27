Шмыгаль: Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка

По его словам, займ одобрил совет директоров банка. 984 миллиона поступят от Японии и 516 миллионов от Великобритании. Дипломат считает, что Украина получит деньги до конца марта.

Ранее стало известно, что Киев требует от ЕС решения по замороженным активам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

