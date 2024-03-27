Шмыгаль: Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка
27 марта 202405:32
Киев получит 1,5 миллиарда долларов от Великобритании и Японии по программе Всемирного банка, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы правительства Украины Дениса Шмыгаля.
По его словам, займ одобрил совет директоров банка. 984 миллиона поступят от Японии и 516 миллионов от Великобритании. Дипломат считает, что Украина получит деньги до конца марта.
Ранее стало известно, что Киев требует от ЕС решения по замороженным активам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru