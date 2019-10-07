Взаимные «импичменты» Трампа и Пелоси назвали грязной игрой
Президент Американского университета в Москве в эфире НСН объяснил, зачем американскому лидеру обвинять Нэнси Пелоси в госизмене.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил в госизмене спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которая ранее заявила о начале процедуры импичмента против главы государства.
По словам Трампа, Пелоси была в курсе всей лжи председателя спецкомитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что в США сейчас идёт грязная политическая баталия за положение перед выборами президента в 2020 году.
«Конгрессмена Адама Шиффа обвиняет во лжи не только республиканская пресса, но и Washington Post, и The New York Times, которые всегда поддерживали демократов и были ярыми противниками Трампа. Они нашли в словах Шиффа уже как минимум четыре случая лжи. Сам Трамп использовал ненормативную лексику по отношению к сенатору Митту Ромни, республиканцу, который недолюбливает Трампа ещё с 2016 года, когда они были соперниками на выборах. Сейчас он единственный республиканец в Сенате, который будет поддерживать демократов в вопросе импичмента. Но это ничего не решит, так как, если проследить за арифметикой, нужно 19 таких перебежчиков в Сенате. Пока есть только один, а остальные стоят твёрдо. Это грязная политическая уже не игра, а баталия», - объяснил Лозанский.
По мнению эксперта слова Трампа о Пелоси в данном случае скорее являются пиар-ходом с долгосрочной перспективой на грядущие выборы.
«То, что сделал Трамп скорее называется пиар-ходом, вряд ли в данной ситуации он может иметь какие-то последствия. Разумеется, это станет дополнительным оружием в руках республиканцев, сторонников Трампа и может сказаться на грядущих выборах. Так что всё, что сейчас продолжается – просто попытка набрать какие-то очки в следующей гонке, не только президентской. Это будет продолжаться и конца этому не видно. Но Трамп стоит твёрдо, его электоральная база и подавляющее большинство республиканцев его поддерживают. Так что можно с уверенностью сказать, что импичмент ему не грозит», - заключил американист.
Напомним, Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президент США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года.
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