Взаимные «импичменты» Трампа и Пелоси назвали грязной игрой

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил в госизмене спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которая ранее заявила о начале процедуры импичмента против главы государства.

По словам Трампа, Пелоси была в курсе всей лжи председателя спецкомитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что в США сейчас идёт грязная политическая баталия за положение перед выборами президента в 2020 году.