Госпереворот явочным порядком. Зачем демократы запустили импичмент Трампа
Американист в эфире НСН рассказал, почему согласен с позицией президента США.
Инициированную демократами в Конгрессе США процедуру импичмента американский президент Дональд Трамп в своем твиттере назвал госпереворотом. Он заявил, что его цель - отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права как граждан Соединенных Штатов Америки».
Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН рассказал, почему согласен с президентом США.
«Трамп во многом прав: Демократическая партия хочет изменить ключевые позиции в системе американского управления под себя. Понимая невозможность победить Трампа политически, она старается победить его бюрократически, через изменение системы, процедуры и перераспределения власти в Соединенных Штатах. Это не государственный переворот в чистом виде, но это попытка изменения конституционного устройства США явочным порядком и без мнения граждан. Потому что согласно мнению граждан, там расклад для демократов очень сложный», - пояснил он.
При этом у Трампа приличные шансы избежать отставки, считает политолог.
«Политическая конфигурация, даже в органах власти, в целом за Трампа. Другое дело, что ему сейчас нужно делать определенные шаги на сближение с руководством Республиканской партии, которое он последние месяцы игнорировал. Теперь нужно сближаться», - добавил он.
Но демократы нанесли Трампу очень серьезный удар, который гораздо важнее, чем перспективы импичмента.
«Для Трампа важно, что все эти процессы вокруг его фигуры и его действий, снижают его привлекательность как партнера и внутри Соединенных Штатов и особенно на международной арене. Потому что в этих условиях ни о чем серьезном с Трампом договариваться не будут. И разговаривать даже не будут», - подчеркнул Евстафьев.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал НСН, почему импичмент Трампу скорее навредит самой Демократической партии.
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