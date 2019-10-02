Госпереворот явочным порядком. Зачем демократы запустили импичмент Трампа

Инициированную демократами в Конгрессе США процедуру импичмента американский президент Дональд Трамп в своем твиттере назвал госпереворотом. Он заявил, что его цель - отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права как граждан Соединенных Штатов Америки».

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН рассказал, почему согласен с президентом США.

«Трамп во многом прав: Демократическая партия хочет изменить ключевые позиции в системе американского управления под себя. Понимая невозможность победить Трампа политически, она старается победить его бюрократически, через изменение системы, процедуры и перераспределения власти в Соединенных Штатах. Это не государственный переворот в чистом виде, но это попытка изменения конституционного устройства США явочным порядком и без мнения граждан. Потому что согласно мнению граждан, там расклад для демократов очень сложный», - пояснил он.