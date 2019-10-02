Госпереворот явочным порядком. Зачем демократы запустили импичмент Трампа

2 октября 201912:24
Георгий Гагарин

Американист в эфире НСН рассказал, почему согласен с позицией президента США.



Инициированную демократами в Конгрессе США процедуру импичмента американский президент Дональд Трамп в своем твиттере назвал госпереворотом. Он заявил, что его цель - отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права как граждан Соединенных Штатов Америки».

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в эфире НСН рассказал, почему согласен с президентом США.

«Трамп во многом прав: Демократическая партия хочет изменить ключевые позиции в системе американского управления под себя. Понимая невозможность победить Трампа политически, она старается победить его бюрократически, через изменение системы, процедуры и перераспределения власти в Соединенных Штатах. Это не государственный переворот в чистом виде, но это попытка изменения конституционного устройства США явочным порядком и без мнения граждан. Потому что согласно мнению граждан, там расклад для демократов очень сложный», - пояснил он.

Опрос: В США растет число сторонников импичмента Трампа

При этом у Трампа приличные шансы избежать отставки, считает политолог.

«Политическая конфигурация, даже в органах власти, в целом за Трампа. Другое дело, что ему сейчас нужно делать определенные шаги на сближение с руководством Республиканской партии, которое он последние месяцы игнорировал. Теперь нужно сближаться», - добавил он.

Но демократы нанесли Трампу очень серьезный удар, который гораздо важнее, чем перспективы импичмента.

«Для Трампа важно, что все эти процессы вокруг его фигуры и его действий, снижают его привлекательность как партнера и внутри Соединенных Штатов и особенно на международной арене. Потому что в этих условиях ни о чем серьезном с Трампом договариваться не будут. И разговаривать даже не будут», - подчеркнул Евстафьев.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал НСН, почему импичмент Трампу скорее навредит самой Демократической партии.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Дональд ТрампИмпичментКонгресс Сша