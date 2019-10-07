Байден наследил! Политолог высказался за совместное расследование Украины и США

Киев и Вашингтон могут создать совместный следственный комитет для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает агентство Kyodo.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН поддержал инициативу президента о проведении совместного расследования, чтобы «снять все подозрения».

«Есть факты, что старший Байден вмешивался во внутренние дела суверенного государства. В принципе, администрация Обамы во время Майдана и после вела себя как хозяйка на подконтрольной территории. Байден заслужил это внимание и расследование должно проводиться. Если будет создана совместная комиссия, структура, которая будет заниматься расследованием, то удастся снять все эти подозрения, намеки и попытки уличить то Трампа, то Зеленского. То, что в расследовании есть необходимость, на мой взгляд, не должно ни у кого вызывать сомнений. Насколько оно будет объективным, это уже можно будет судить по ходу расследования, по его итогам», - сказал Дудчак.