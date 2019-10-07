Байден наследил! Политолог высказался за совместное расследование Украины и США
Украинский политолог и экономист в эфире НСН заявил о коммерческих целях Майдана.
Киев и Вашингтон могут создать совместный следственный комитет для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает агентство Kyodo.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН поддержал инициативу президента о проведении совместного расследования, чтобы «снять все подозрения».
«Есть факты, что старший Байден вмешивался во внутренние дела суверенного государства. В принципе, администрация Обамы во время Майдана и после вела себя как хозяйка на подконтрольной территории. Байден заслужил это внимание и расследование должно проводиться. Если будет создана совместная комиссия, структура, которая будет заниматься расследованием, то удастся снять все эти подозрения, намеки и попытки уличить то Трампа, то Зеленского. То, что в расследовании есть необходимость, на мой взгляд, не должно ни у кого вызывать сомнений. Насколько оно будет объективным, это уже можно будет судить по ходу расследования, по его итогам», - сказал Дудчак.
Украинский политолог и экономист уверен, что ряд политических деятелей из верхов Белого дома получили прямую выгоду от Майдана.
«То, что сейчас происходит в истории Зеленского и Трампа – о просьбах Трампа - это совершенно надуманная история, это попытки уйти от ответственности и вывести людей из под удара, которые вели себя некорректно, создавали коррупционные схемы в своих интересах. Я имею в виду того же Байдена. И, вообще, сейчас уже можно предположить что госпереворот на Украине производился с участием политической верхушки Соединенных Штатов не только в геополитических целях, а, скорее, с преобладанием совершенно коммерческих целей. Определенные представители американской власти получили прямой экономический эффект в личном плане. А расследование должно определить - было это или нет», - заключил собеседник.
Ранее в отношении президента США Дональда Трампа была запущена процедура импичмента в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он намекнул на необходимость расследования Киевом деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Байдена считают главным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года. Трамп в свою очередь обвинил в госперевороте демократов.
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