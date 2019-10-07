Трамп потребовал объявить импичмент объявившей ему импичмент Пелоси

7 октября 201908:20

Президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которая ранее заявила о начале процедуры импичмента против главы государства. Трамп объявил, что импичмент должен быть объявлен в отношении самой Пелоси, пишут «Известия».

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Глава Белого дома подчеркнул, что Пелоси осознавала, что председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф лгал, когда раскрыл подробности телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президент США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года

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ФОТО: РИА Новости
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