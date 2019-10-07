Трамп потребовал объявить импичмент объявившей ему импичмент Пелоси

Глава Белого дома подчеркнул, что Пелоси осознавала, что председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф лгал, когда раскрыл подробности телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президент США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года

