Die Welt: У ЕС почти не осталось антироссийских санкций

Эмбарго на российские энергоресурсы лишит Евросоюз возможности ввести новые антироссийские санкции и оставит Запад с пустыми полками в супермаркетах. Об этом сообщает немецкий телеканал Die Welt.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила планы по ужесточению санкций против России. При этом она предостерегла от введения немедленного запрета российского газа.