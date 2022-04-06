Die Welt: У ЕС почти не осталось антироссийских санкций
Эмбарго на российские энергоресурсы лишит Евросоюз возможности ввести новые антироссийские санкции и оставит Запад с пустыми полками в супермаркетах. Об этом сообщает немецкий телеканал Die Welt.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила планы по ужесточению санкций против России. При этом она предостерегла от введения немедленного запрета российского газа.
Отмечается, что это также может повлиять на производство удобрений, что негативно отразится на сельском хозяйстве и даже может привести к дефициту продовольствия.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход западных нефтесервисных компаний из России не станет критичным, да и масштабный запрет на покупку российской нефти едва ли осуществим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- В МИД РФ предложили Зеленскому самораспуститься
- В Белгороде и области эвакуированы все школы из-за угроз
- Все школы Белгородской области эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
- Die Welt: У ЕС почти не осталось антироссийских санкций
- В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах покупателей на недостоверную информацию на ценниках
- В МИД подтвердили подготовку ответа на санкции ЕС против РФ
- Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство российского L-тироксина
- Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ
- Минтруд РФ признал высокий уровень бедности, несмотря на значительное снижение за год
- Захарова назвала высылку российских дипломатов информационно-политической атакой Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru