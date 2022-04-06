Die Welt: У ЕС почти не осталось антироссийских санкций

Эмбарго на российские энергоресурсы лишит Евросоюз возможности ввести новые антироссийские санкции и оставит Запад с пустыми полками в супермаркетах. Об этом сообщает немецкий телеканал Die Welt.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила планы по ужесточению санкций против России. При этом она предостерегла от введения немедленного запрета российского газа.

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Отмечается, что это также может повлиять на производство удобрений, что негативно отразится на сельском хозяйстве и даже может привести к дефициту продовольствия.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уход западных нефтесервисных компаний из России не станет критичным, да и масштабный запрет на покупку российской нефти едва ли осуществим.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЭнергетикаГерманияЕвросоюзРоссияСанкции
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