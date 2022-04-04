Эксперт отреагировала на планы Германии усилить антироссийские санкции
Какие бы ограничительные меры не вводила Германия, «они действуют как обоюдоострый меч», сообщает RT со ссылкой на заявление заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктории Федосовой.
Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о намерении ужесточить санкции в отношении Москвы.
Как считает аналитик, нынешняя политическая элита Германии утратила фундаментальные ориентиры собственных национальных интересов.
Федосова также отметила, что оперативного выхода из энергетического кризиса, кроме соглашения на условия российских властей, просто не существует.
Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ЕС усилит антироссийские санкции и увеличит поддержку Украине.
Как сообщалось, Швейцария заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащих гражданам России.
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