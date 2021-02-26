Вылет Boeing-737» из Антальи в Екатеринбург отложен из-за неисправности
Самолет Boeing-737", который должен был выполнить чартерный рейс из Антальи в Екатеринбург, не смог вылететь из-за неисправности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Известно, что пассажиры пожаловались на запах гари. Людей пришлось высадить из лайнера. Вылет был отложен из-за технической неисправности.
Boeing осматривают технические службы аэропорта, решается вопрос о замене борта.
Усталость металла в двигателе самолета - возможная причина происшествия в Колорадо, когда во время полета от Boeing 777 отвалилась обшивка.
Boeing направила рекомендацию всем авиакомпаниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW.
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