Вылет Boeing-737» из Антальи в Екатеринбург отложен из-за неисправности

Самолет Boeing-737", который должен был выполнить чартерный рейс из Антальи в Екатеринбург, не смог вылететь из-за неисправности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Известно, что пассажиры пожаловались на запах гари. Людей пришлось высадить из лайнера. Вылет был отложен из-за технической неисправности.