В Нигерии разбился самолет

Крушение военного самолета произошло около аэропорта столицы Нигерии Абуджи. Об этом сообщает местная газета Vanguard 21 февраля.

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Известно, что пилоту удалось отвести самолет от жилых кварталов. Машина после падения полностью сгорела, сообщают очевидцы. В газете опубликованы снимки с места крушения, над которым клубится густой дым.

Данных о пострадавших пока нет.

По данным агентства Reuters, авиамашина принадлежал ВВС Нигерии и направлялся в аэропорт Абуджи.

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