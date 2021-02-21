В Нигерии разбился самолет
21 февраля 202116:18
Крушение военного самолета произошло около аэропорта столицы Нигерии Абуджи. Об этом сообщает местная газета Vanguard 21 февраля.
Известно, что пилоту удалось отвести самолет от жилых кварталов. Машина после падения полностью сгорела, сообщают очевидцы. В газете опубликованы снимки с места крушения, над которым клубится густой дым.
Данных о пострадавших пока нет.
По данным агентства Reuters, авиамашина принадлежал ВВС Нигерии и направлялся в аэропорт Абуджи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru