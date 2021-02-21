В Нигерии разбился самолет

Известно, что пилоту удалось отвести самолет от жилых кварталов. Машина после падения полностью сгорела, сообщают очевидцы. В газете опубликованы снимки с места крушения, над которым клубится густой дым.

Данных о пострадавших пока нет.

По данным агентства Reuters, авиамашина принадлежал ВВС Нигерии и направлялся в аэропорт Абуджи.

