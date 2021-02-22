Boeing рекомендовала всем авиакомпаниям приостановить полеты на Boeing 777

Boeing направила рекомендацию всем авиакомпаниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW. Ранее с аналогичным авиалайнером американской компании United Airlines произошел инцидент, пишет ТАСС.

Отмечается, что Boeing рекомендует приостановить эксплуатацию 69 выполняющих полеты и 59 находящихся на хранении 777 до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации США не определит протокол проверки.

Обломки двигателя пассажирского Boeing рухнули на жилой квартал в США

Во время полета у лайнера 777 компании United Airlines 21 февраля произошел отказ двигателя. Пилоты смогли безопасно вернуться самолет в аэропорт вылета, но крупная деталь обшивки упала в близости от жилых домов.



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