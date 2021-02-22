Boeing рекомендовала всем авиакомпаниям приостановить полеты на Boeing 777
Boeing направила рекомендацию всем авиакомпаниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW. Ранее с аналогичным авиалайнером американской компании United Airlines произошел инцидент, пишет ТАСС.
Отмечается, что Boeing рекомендует приостановить эксплуатацию 69 выполняющих полеты и 59 находящихся на хранении 777 до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации США не определит протокол проверки.
Во время полета у лайнера 777 компании United Airlines 21 февраля произошел отказ двигателя. Пилоты смогли безопасно вернуться самолет в аэропорт вылета, но крупная деталь обшивки упала в близости от жилых домов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Число зарегистрированных в Казахстане случаев COVID-19 составило 208 117
- Аналитики назвали сроки путешествий россиян в 2020 году
- При ДТП в Красноярском крае один человек погиб и девять пострадали
- США продолжат «решительные действия» в отношении причастных к разгону протестов в Мьянме
- Boeing рекомендовала всем авиакомпаниям приостановить полеты на Boeing 777
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru