Названа возможная причина ЧП с Boeing 777 в Колорадо
Усталость металла в двигателе самолета - возможная причина происшествия в Колорадо, когда во время полета от Boeing 777 отвалилась обшивка, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального совета США по безопасности на транспорте Роберта Сумвальта.
По его словам, в двигателе сломались две лопатки вентилятора. Части двигателя также повредили корпус лайнера. Экспертом предстоит выяснить степень изношенности металла.
Boeing направила рекомендацию всем авиакомпаниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW. Ранее с аналогичным авиалайнером американской компании United Airlines произошел инцидент.
Во время полета у лайнера 777 компании United Airlines 21 февраля произошел отказ двигателя. Пилоты смогли безопасно вернуть самолет в аэропорт вылета, но крупная деталь обшивки упала в близости от жилых домов.
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