Названа возможная причина ЧП с Boeing 777 в Колорадо

Усталость металла в двигателе самолета - возможная причина происшествия в Колорадо, когда во время полета от Boeing 777 отвалилась обшивка, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального совета США по безопасности на транспорте Роберта Сумвальта.

По его словам, в двигателе сломались две лопатки вентилятора. Части двигателя также повредили корпус лайнера. Экспертом предстоит выяснить степень изношенности металла.

Обломки двигателя пассажирского Boeing рухнули на жилой квартал в США

Boeing направила рекомендацию всем авиакомпаниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW. Ранее с аналогичным авиалайнером американской компании United Airlines произошел инцидент.

Во время полета у лайнера 777 компании United Airlines 21 февраля произошел отказ двигателя. Пилоты смогли безопасно вернуть самолет в аэропорт вылета, но крупная деталь обшивки упала в близости от жилых домов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СамолетыBoeing 777-200США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры