Названа возможная причина ЧП с Boeing 777 в Колорадо

Усталость металла в двигателе самолета - возможная причина происшествия в Колорадо, когда во время полета от Boeing 777 отвалилась обшивка, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального совета США по безопасности на транспорте Роберта Сумвальта.

По его словам, в двигателе сломались две лопатки вентилятора. Части двигателя также повредили корпус лайнера. Экспертом предстоит выяснить степень изношенности металла.