Выборы в Европарламент. Как Штаты довели ЕС до евроскептицизма
Эксперты рассказали НСН, какие тренды стали закономерными в ЕС в силу давления Вашингтона.
В Европарламенте всё большую силу набирают националисты и евроскептики. Так, по последним данным Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» сохранили первое и второе места. При этом отмечается, что впервые в истории они потеряли совместное большинство мандатов.
Такая тенденция вполне может стать следствием давления на Брюссель со стороны Вашингтона, заявил ранее в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Европейцы расколоты — прибалты и поляки не хотят подчиняться немцам и французам и лишиться защиты со стороны США. Так что сейчас под угрозой оказалась идея общей Европы. Поэтому не исключаю, что идея общеевропейской безопасности будет успешно похоронена, чтобы непослушанием Штатам не разрушить Европейский союз. Но этот второй вариант означает, что Европа признает себя полным вассалом США. Какой из вариантов будет выбран, как мне кажется, зависит от выборов в Европарламент, как отреагирует избиратель на эти пертурбации», — заметил Рар накануне выборов в Европарламент.
Не менее важную роль в жизни Евросоюза играет и снижение антироссийской риторики. Как заметил в эфире НСН заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов, теперь страны ЕС настроены на нормализацию отношений, в том числе и с Россией. Во многом это произошло в связи с провалом американского расследования «русского следа» в докладе Мюллера.
«Также ход голосования в Европарламент показывает, что одним из пунктов программы действий националистических, правоцентристских, евроскептических, популистских сил является нормализация отношений с востоком, с Россией и изменение истерического санкционного настроя, из-за которого страны ЕС несут большие потери» — указал Воронов.
Ранее сообщалось, что на выборах в Европарламент проголосовали более половины избирателей. Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5 процентов и стала рекордной за последние 20 лет.
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