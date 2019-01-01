Выборы в Европарламент. Как Штаты довели ЕС до евроскептицизма

В Европарламенте всё большую силу набирают националисты и евроскептики. Так, по последним данным Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» сохранили первое и второе места. При этом отмечается, что впервые в истории они потеряли совместное большинство мандатов.

Такая тенденция вполне может стать следствием давления на Брюссель со стороны Вашингтона, заявил ранее в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар.

«Европейцы расколоты — прибалты и поляки не хотят подчиняться немцам и французам и лишиться защиты со стороны США. Так что сейчас под угрозой оказалась идея общей Европы. Поэтому не исключаю, что идея общеевропейской безопасности будет успешно похоронена, чтобы непослушанием Штатам не разрушить Европейский союз. Но этот второй вариант означает, что Европа признает себя полным вассалом США. Какой из вариантов будет выбран, как мне кажется, зависит от выборов в Европарламент, как отреагирует избиратель на эти пертурбации», — заметил Рар накануне выборов в Европарламент.