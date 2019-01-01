Политолог: США взорвали в Европе бомбу перед выборами в Европарламент

«Это заявление - взрыв бомбы накануне судьбоносных европейских выборов. И политикам придется разобраться, что от них будет требовать европейский избиратель. Что Европе делать? Один вариант – еще больше дистанцироваться от Вашингтона, попытаться создать собственную европейскую армию, но при этом не ссориться с Америкой. Думаю, это становится очень сложно. Европейцы расколоты – прибалты и поляки не хотят подчиняться немцам и французам и лишиться защиты со стороны США. Так что сейчас под угрозой оказалась идея общей Европы. Поэтому не исключаю, что идея общеевропейской безопасности будет успешно похоронена, чтобы непослушанием Штатам не разрушить Европейский союз. Но этот второй вариант означает, что Европа признает себя полным вассалом США. Какой из вариантов будет выбран, как мне кажется, зависит от выборов в Европарламент, как отреагирует избиратель на эти пертурбации», - сказал он.

Напомним, выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая.