Политолог: США взорвали в Европе бомбу перед выборами в Европарламент
Александр Рар объяснил в эфире НСН, что означают попытки США запретить европейцам укреплять собственную оборону.
США предупредили Европейский союз о политических и экономических последствиях, если европейцы продолжат развивать свои собственные, независимые от Вашингтона, оборонные проекты. Как пишет испанская El País, об этом говорится в письме, которое направила главе европейской дипломатии Федерике Могерини замгоссекретаря США Эллен Лорд. В частности, речь идет о решении ЕС создать европейский фонд обороны размером 13 млрд евро и реализовать программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), закрытую для третьих стран. По мнению США, это ставит под угрозу десятилетия интеграции трансатлантической оборонной промышленности и военного сотрудничества через НАТО.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил в эфире НСН, что означают для европейцев претензии США.
«Это заявление - взрыв бомбы накануне судьбоносных европейских выборов. И политикам придется разобраться, что от них будет требовать европейский избиратель. Что Европе делать? Один вариант – еще больше дистанцироваться от Вашингтона, попытаться создать собственную европейскую армию, но при этом не ссориться с Америкой. Думаю, это становится очень сложно. Европейцы расколоты – прибалты и поляки не хотят подчиняться немцам и французам и лишиться защиты со стороны США. Так что сейчас под угрозой оказалась идея общей Европы. Поэтому не исключаю, что идея общеевропейской безопасности будет успешно похоронена, чтобы непослушанием Штатам не разрушить Европейский союз. Но этот второй вариант означает, что Европа признает себя полным вассалом США. Какой из вариантов будет выбран, как мне кажется, зависит от выборов в Европарламент, как отреагирует избиратель на эти пертурбации», - сказал он.
Напомним, выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая.
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