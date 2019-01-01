Политолог не поверил в готовность Меркель уйти на покой
Немецкий политолог объяснил в эфире НСН, как нужно понимать слова Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует уйти из политики после 2021 года, когда истекут ее полномочия в качестве главы немецкого правительства. По словам Меркель, она не намерена занимать политические посты «где бы то ни было».
Немецкий политолог Александр Рар объяснил в эфире НСН как нужно понимать слова Меркель.
«Ее высказывания противоречивы. Потому что она сейчас выступала в Регенсбурге, где сказала, что хочет участвовать в «спасении Европы», видит в этом свою роль. Думаю, ее последнее слово еще не сказано. Эти высказыванием она уже спровоцировала очень много спекуляций, что она переходит на какую-то высокую должность в Брюсселе. Она поспешила сказать, что это не так. Но она должна так говорить, чтобы не подрывать свою работу в качестве канцлера. Потому что если пойдут подтверждения, что она хочет в Брюссель, это может расшатать нынешнее правительство в Германии. Прежде всего, она хочет закончить свой срок на посту канцлера, который заканчивается в 2021 году», - сказал он.
Политолог не верит, что Меркель уйдет на покой.
«Она еще достаточно молодая, канцлер Германии. Я не думаю, что человек с таким опытом уйдет на покой. То, что она сейчас говорит, что уходит, как обещала, не означает, что так и будет. Подождем выборы в Европарламент. Говорят, что они будут судьбоносными. Если действительно укрепятся правые, то Меркель станет главным «пожарным», ее будут тащить в Брюссель, чтобы она «тушила огонь», - заключил он.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что Меркель может занять руководящий пост в Евросоюзе.
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