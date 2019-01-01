Политолог не поверил в готовность Меркель уйти на покой

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует уйти из политики после 2021 года, когда истекут ее полномочия в качестве главы немецкого правительства. По словам Меркель, она не намерена занимать политические посты «где бы то ни было».

Немецкий политолог Александр Рар объяснил в эфире НСН как нужно понимать слова Меркель.

«Ее высказывания противоречивы. Потому что она сейчас выступала в Регенсбурге, где сказала, что хочет участвовать в «спасении Европы», видит в этом свою роль. Думаю, ее последнее слово еще не сказано. Эти высказыванием она уже спровоцировала очень много спекуляций, что она переходит на какую-то высокую должность в Брюсселе. Она поспешила сказать, что это не так. Но она должна так говорить, чтобы не подрывать свою работу в качестве канцлера. Потому что если пойдут подтверждения, что она хочет в Брюссель, это может расшатать нынешнее правительство в Германии. Прежде всего, она хочет закончить свой срок на посту канцлера, который заканчивается в 2021 году», - сказал он.