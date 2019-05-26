В РАН разглядели желание Европы помириться с Россией
Представитель РАН рассказал НСН, кто в Европе готов идти на сближение с Россией.
Депутат от фрaнцузской пaртии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвaл к нормaлизaции отношений с российской стороной.
Политик обратился к глaве МИД Фрaнции Жaн-Иву Ле Дриaну и обратил внимaние нa тот фaкт, что во время рaсследовaния «российского вмешaтельствa» в СШA не нaшли докaзaтельств сговорa между aмерикaнским президентом Донaльдом Трaмпом и Москвой. Именно этот фaкт был опрaвдaнием продления aнтироссийских сaнкций Евросоюзa, напоминает Газета.ру.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил о том, что заявление французского депутата свидетельствует о достаточно глубокой тенденции, возникшей не только во Франции, но и в большинстве стран Европы, в связи с необходимостью урегулирования взаимоотношений с Россией.
«Думаю, что заявление французского депутата свидетельствует об усиливающейся, укрепляющейся тенденции в стране в отношении России. Также ход голосования в Европарламент показывает, что одним из пунктов программы действий националистических, правоцентристских, евроскептических, популистских сил является нормализация отношений с востоком, с Россией и изменение истерического санкционного настроя, из-за которого страны ЕС несут большие потери» - считает Воронов.
По мнению эксперта, речь идет не только о потребности в улучшении экономических отношений Европы с Россией, но и повышении качества политического взаимодействия.
«Страны ЕС нуждаются в снижении военного противостояния НАТО и России, в совместном урегулировании многих проблем – от терроризма до Сирии», - отметил представитель РАН.
Напомним, лидер левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон также заявлял, что на предстоящих выборах в Европарламент следует выбирать депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии».
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в эфире НСН заявление главы МИД Чехии о неготовности ЕС вводить новые санкции.
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