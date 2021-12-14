ВВС США уволили 27 человек за отказ вакцинироваться

По её словам, все уволенные - военнослужащие низшего звена, у которых был первый военный контракт.

«Никто из этих 27 человек не обращался с просьбой освободить от вакцинации по медицинским показаниям или религиозным убеждениям», - добавила Стефанек.

Она отметила, что официальная причина увольнения - невыполнение приказа министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что отказаться от вакцинации можно в случае получения освобождения.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию от COVID-19, в настоящее время идёт ревакцинация.

