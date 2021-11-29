США не планируют новых ограничений из-за «омикрона»
Власти США не планируют введение новых ограничений для сдерживания распространения нового штамма «омикрон». Об этом заявил президент страны Джо Байден, передает РИА Новости.
Байден, сославшись на слова главного инфекциониста США, заявил, что вакцинация обеспечит достаточную защиту против этого штамма, а ревакцинация усилит ее. Между тем, президент отметил, что в случае необходимости дополнительные меры будут введены.
Штамм, обладающий большим числом мутаций, обнаружили в странах Южной Африки. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
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