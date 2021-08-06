Шойгу заявил о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных
Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию от COVID-19. Как пишет ТАСС, глава Минобороны России подчеркнул, что вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация.
«С учетом того, что у нас все идет по графикам, — то есть, мы знаем — кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано 34 тыс. человек. В целом у нас вакцинирован 1 млн 400 тыс. человек», — цитирует министра Газета.ру.
Между тем, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что за последнюю неделю от коронавирусной инфекции привились четыре миллиона россиян, число прошедших вакцинацию достигло 38,9 млн.
Число привитых составляет около 26% от общего населения страны, отмечает Ura.ru.
Кроме того, Мурашко сообщил, что в лидеры по темпам вакцинации вышли Архангельская, Белгородская, Псковская и Самарская области, Ингушетия, Чечня.
Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил о 37 млн россиян, привившихся от COVID-19.
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