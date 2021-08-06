Шойгу заявил о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных

Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию от COVID-19. Как пишет ТАСС, глава Минобороны России подчеркнул, что вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация.

«С учетом того, что у нас все идет по графикам, — то есть, мы знаем — кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано 34 тыс. человек. В целом у нас вакцинирован 1 млн 400 тыс. человек», — цитирует министра Газета.ру.

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Между тем, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что за последнюю неделю от коронавирусной инфекции привились четыре миллиона россиян, число прошедших вакцинацию достигло 38,9 млн.

Число привитых составляет около 26% от общего населения страны, отмечает Ura.ru.

Кроме того, Мурашко сообщил, что в лидеры по темпам вакцинации вышли Архангельская, Белгородская, Псковская и Самарская области, Ингушетия, Чечня.

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил о 37 млн россиян, привившихся от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияРоссийская АрмияСергей Шойгу
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