Шойгу заявил о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных

Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию от COVID-19. Как пишет ТАСС, глава Минобороны России подчеркнул, что вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация.

«С учетом того, что у нас все идет по графикам, — то есть, мы знаем — кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано 34 тыс. человек. В целом у нас вакцинирован 1 млн 400 тыс. человек», — цитирует министра Газета.ру.