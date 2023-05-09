Вучич заявил о требовании Запада ввести антироссийские санкции
9 мая 202303:23
Каждый представитель западных стран при встрече с руководством Сербии требует ввести антироссийские санкции, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Александра Вучича.
«Вероятно, это у них называется политическая повестка», — заявил он. Отмечается, что Сербия не планирует вводить ограничения против Москвы, несмотря на все заявления оппонентов нынешних властей.
Ранее Вучич обвинил Запад в десятилетнем обмане Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru