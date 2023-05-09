Вучич заявил о требовании Запада ввести антироссийские санкции

«Вероятно, это у них называется политическая повестка», — заявил он. Отмечается, что Сербия не планирует вводить ограничения против Москвы, несмотря на все заявления оппонентов нынешних властей.

Ранее Вучич обвинил Запад в десятилетнем обмане Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

