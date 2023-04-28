Вучич опроверг сообщения об экстренной госпитализации
28 апреля 202310:48
Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом сообщает «Sputnik Сербия».
Ранее СМИ сообщили, что главу государства якобы экстренно доставили в больницу. Причины госпитализации не уточнялись, пишет «Свободная пресса».
В беседе с агентством Вучич заявил, что он «в порядке», отмечает RT.
«Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», — заявил политик.
Президент отправится в поездку по Заечарскому округу.
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru