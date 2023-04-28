Вучич опроверг сообщения об экстренной госпитализации

Ранее СМИ сообщили, что главу государства якобы экстренно доставили в больницу. Причины госпитализации не уточнялись, пишет «Свободная пресса».

В беседе с агентством Вучич заявил, что он «в порядке», отмечает RT.

«Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», — заявил политик.

Президент отправится в поездку по Заечарскому округу.

