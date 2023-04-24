Вучич обвинил Запад в десятилетнем обмане Сербии

Страны Запада десять лет вводили в заблуждение Сербию на переговорах с властями Приштины, заявил президент страны Александр Вучич.

«Десять лет вы говорили глупости, врали мне и обманывали меня, всех нас и нашу делегацию на разговорах. Поэтому я и не подписал ничего, носом почуял, что лжете», - цитирует сербского президента РИА Новости.

Он уточнил, что обман заключался в желании Запада сформировать Сообщество сербских общин, после которого обсуждался разговор о обязательствах Белграда.

Представители Запада, заявил Вучич, вычеркнули из документа пункт об обструкции Белградом вступления Косово в Совет Европы во время переговоров/