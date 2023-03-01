Вучич: Западные лидеры признались в своем участии в конфликте на Украине
Президент Сербии заявил RTS, что западные главы государств в общении с ним признавали свое участие в конфликте на Украине.
По словам Александара Вучича, они отметили, что не могут говорить об этом публично.
Также глава государства заявил, что западные лидеры предупреждали его, что Сербия потеряет многое в случае отказа вести себя «как надо».
Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон и Белград «должны вместе продолжить поддерживать народ Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Вучич: Западные лидеры признались в своем участии в конфликте на Украине
- В России меняются правила проезда по перекрёсткам
- В овраге в Ивановской области нашли тело шестимесячной девочки
- СМИ: взятие Артемовска ознаменует переход под контроль России всего Донбасса
- Надаль снялся с турниров серии «Мастерс» в США
- Пентагон: возможная поставка Москве китайского оружия продлит конфликт на Украине
- Германия поставила Киеву системы ПВО в ущерб собственной безопасности
- В Петербурге арестовали подростка после потасовки в ТЦ «Галерея»
- Бывший советник Пентагона заявил о скором побеге Зеленского в США
- Вучич опроверг договоренности с ЕС по вопросу Косова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru