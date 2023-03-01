Вучич: Западные лидеры признались в своем участии в конфликте на Украине

Президент Сербии заявил RTS, что западные главы государств в общении с ним признавали свое участие в конфликте на Украине.

Вучич допустил усиление интенсивности боевых действий на Украине

По словам Александара Вучича, они отметили, что не могут говорить об этом публично.

Также глава государства заявил, что западные лидеры предупреждали его, что Сербия потеряет многое в случае отказа вести себя «как надо».

Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон и Белград «должны вместе продолжить поддерживать народ Украины».

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ФОТО: РИА Новости
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