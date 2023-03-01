Вучич: Западные лидеры признались в своем участии в конфликте на Украине

По словам Александара Вучича, они отметили, что не могут говорить об этом публично.

Также глава государства заявил, что западные лидеры предупреждали его, что Сербия потеряет многое в случае отказа вести себя «как надо».

Ранее стало известно, что президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон и Белград «должны вместе продолжить поддерживать народ Украины».

