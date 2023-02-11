Вучич допустил усиление интенсивности боевых действий на Украине

По словам Вучича, боевые действия уже «очень, очень интенсивные», но станут намного сильнее.

«И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии», — подчеркнул сербский лидер.

Как отметил Вучич, 4-5 месяцев назад казалось, что Киев «с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает», однако сейчас ситуация не так однозначна. По словам политика, общая позиция Запада противопоставлена «единству русского народа после заявленной отправки немецких танков».

