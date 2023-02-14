Байден предложил Вучичу вместе поддержать Украину против России

В поздравительной телеграмме, направленной сербскому лидеру по случаю Дня государственности Сербии, который отмечается 15 февраля, глава Белого дома также призвал его вместе «призвать Россию к ответу».

«Мы должны вместе призвать Россию к ответу за происходящее на Украине», - цитирует администрация Вучича президента США.

Байден также добавил, что Вашингтон продолжат поддерживать путь Белграда к вступлению в Евросоюз.

Ранее Вучич заявил, что не знает, сколько ещё власти страны смогут выдержат без введения антироссийских санкций, но постараются выстоять как можно дольше, сообщает НСН.

